الغذاء العالمي يتحدث عن "المجاعة" في قطاع غزة

وقال البرنامج في بيان، إن "سكان قطاع غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من ظروف تحاكي المجاعة مع استمرار الحرب".وأضاف أن "جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونان و200 ألف نسمة مصنّفون بين أعلى 3 فئات للجوع".وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، غارات عنيفة ومباغتة من البر والبحر والجو على المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما تسببت باستشهاد اكثر من 100 شخص، بحسب وسائل اعلام فلسطينية.