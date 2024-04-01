المانيا.. الغاء تجريم "الحشيش" واحتفالات واسعة في الشوارع

وحسب القرار فإنه ابتداء من 1 أبريل يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 غراما من الحشيش في الأماكن العامة، وبإمكان البالغين زراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات لكل أسرة.لكن لن يسمح للأشخاص بتدخين الحشيش بالقرب من المدارس أو المراكز الرياضية أو في "مناطق المشاة" بين الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء.ومن مطلع شهر يوليو، يمكن إنشاء جمعيات المزارعين أو "النوادي الاجتماعية" التي يصل عدد أعضائها إلى 500 عضو، شرط أن يكون عمرهم أكثر من 18عاما ويعيشون في ألمانيا.وقد أقيمت في العاصمة برلين حملة "للتدخين" حيث تجمع عدة مئات من عشاق القنب عند منتصف الليل تحت بوابة براندنبورغ لتدخين الماريجوانا، بحسب روسيا اليوم.وهناك مشكلة تتعلق بكيفية قدرة الشرطة على التمييز بين المستهلك والتاجر، إذا أن القانون يسمح للشخص بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من المخدر، وهي الكمية التي تكفي لعشرات السجائر.كما أعربت مجموعات مثل اللجنة الدائمة للأطباء الأوروبيين، عن مخاوف من أن الحشيش يمكن أن يسبب الإدمان، ويؤثر سلبا على الصحة العقلية.