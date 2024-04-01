بعد 13 يوما على الاختفاء.. نهاية مأساوية لعمال منجم روسي

وعلق عمال المنجم في الثامن عشر من مارس على عمق حوالي 125 مترا، عندما انهار جزء من المنجم الكائن في منطقة زيسك بمقاطعة أمور، على بعد حوالي 5 آلاف كيلومتر شرق موسكو.واستخدم نحو 200 من رجال الإنقاذ مضخات قوية لمحاولة سحب المياه التي غمرت المنجم، مما شكل تحديا لعملية الإنقاذ، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".وأعلنت السلطات الإقليمية والشركة المشغلة للمنجم إنهاء جهود الإنقاذ اليوم، قائلة إن المنجم لا يزال مغمورا بالمياه وقد تنهار المزيد من أقسامه، مما يعرض رجال الإنقاذ للخطر.وقالت الشركة التي تدير المنجم إنها ستدفع تعويضات لأسر الضحايا.ولم يذكر المسؤولون على الفور سبب الحادث، فيما ألقي باللوم في معظم حوادث التعدين في الماضي على انتهاكات قواعد السلامة.