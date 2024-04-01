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أنباء عن العثور على "سلوان موميكا" ميتاً في النرويج
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أنباء عن العثور على "سلوان موميكا" ميتاً في النرويج
دوليات
2024-04-01 | 17:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
28,923 مشاهدة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء غير مؤكدة عن العثور على اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي بسبب حرقه المصحف، ميتاً في النرويج.
وجاء في تلك المواقع الموثقة على منصة "اكس"، أنه "تم العثور على سلوان موميكا، الذي أحرق القرآن الكريم عدة مرات في السويد، ميتاً في النرويج".
وكان موميكا أعلن قبل أيام، أنه غادر السويد إلى النرويج إثر إلغاء تصريح إقامته.
وأثار إحراق المصحف احتجاجات وإدانات في دول عديدة، وفي العراق، هاجم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو وأضرموا النار فيها في المرة الثانية.
ودانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها شدّدت على أهمية القوانين المتعلقة بحرية التجمّع والتعبير على أراضيها.
وألغت وكالة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في أكتوبر، متحدثة عن معلومات كاذبة في طلبه الأولي، لكنها منحته تصريحا مؤقتا لعدم تمكنها من إعادته إلى العراق الذي طالب قبل شهر بتسلّم موميكا بسبب حرقه المصحف.
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