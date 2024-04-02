المرشد الإيراني: أبطالنا سيعاقبون الكيان الصهيوني

وبحسب وكالة "تسنيم"، قال الخامنئي في بيان تعزية باستشهاد الجنرال محمد رضا زاهدي ومجموعة من رفاقه على يد الكيان الصهيوني، "سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها بحول الله وقوته".وأفادت وكالة تسنيم الدولية لأنباء بأن قائد الثورة قال في باين له، "سيتم معاقبة الكيان الشرير على أيدي رجالنا الأبطال. وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".