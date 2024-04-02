خطَّطا لتفجير مرقد "فاطمة المعصومة".. اعتقال عنصرين من "داعش" في إيران

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصين من تنظيم "داعش" في مدينة قم وسط البلاد قبل تفجير أنفسهما في مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم.

وقالت وكالة أنباء "آنا" الإيرانية الرسمية، إن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال شخصين أثناء تفتيشهما عند بوابة الدخول إلى مرقد فاطمة المعصومة في مدينة قم وسط إيران".



ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورتين للعنصرين من تنظيم داعش، وهما يحاولان الدخول إلى المرقد الديني.