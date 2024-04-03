بولندا للكيان الصهيوني: تضعون تضامننا معكم أمام اختبار صعب

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء البولندي إن الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل موظفي إغاثة، من بينهم مواطن بولندي، في قطاع غزة، ورد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تسببا في "غضب مفهوم" وتوتر للعلاقات مع وارسو، مشيرا الى انها "تضع التضامن معكم امام اختبار صعب".وكتب دونالد تاسك على منصة "إكس": "رئيس الوزراء نتانياهو، والسفير ليفني، أبدت الغالبية العظمى من البولنديين تضامنا كاملا مع إسرائيل بعد هجوم حماس.. اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب حقا. الهجوم المأساوي على المتطوعين ورد فعلكم يثير غضبا مفهوما".وأدت غارة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة، الإثنين، إلى مقتل 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، من بينهم مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بحسب الحرة.وأثار الحادث ردود فعل دولية تطالب إسرائيل بالتحقيق في الحادث وتوضيح ملابسات استهداف عمال الإغاثة.وطلب وزير الخارجية البولندي من السفير الإسرائيلي لدى وارسو، الثلاثاء، تقديم "تفسيرات عاجلة" بعد مقتل متطوع بولندي أثناء تقديم مساعدات في القطاع الفلسطيني.