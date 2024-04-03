أفاد مستخدمو تطبيقي المراسلة والتواصل الاجتماعيين "واتس آب" و"إنستغرام"، بانقطاع الخدمة عن تطبيقات شركة "ميتا" في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب المستخدمين فإن التطبيقات واجهت عطلا منعهم من استخدام "واتساب" و"إنستغرام" على الرغم من إعادة تشغيلهما.

ولمستخدمي "واتس آب" عبر الويب، ظهرت عبارة: "نواجه مشكلة في الاتصال بواتساب يرجى المحاولة مجددا بعد دقائق"، فيما تعذر إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الوسائط الأخرى، لدى مستخدمي الهواتف الذكية.

يذكر أنه في الخامس من الشهر الماضي، أصاب خلل موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على مستوى العالم، نتج عنه تسجيل خروج مفاجئ للمستخدمين وبخاصة في "فيسبوك".