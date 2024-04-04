بقوة 6 درجات .. زلزال يضرب سواحل فوكوشيما اليابانية

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال، الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومترا وشعر به سكان طوكيو، وفق الوكالة.وقالت شركة "تيبكو" التي تشغل محطة فوكوشيما النووية إنه لم يتم رصد "أي خلل" سواء في المنشأة النووية أو في المنطقة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضرارا نظرا إلى قواعد البناء الصارمة المطبقة منذ عقود.وقدر المركز الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الزلزال بـ6.1 درجات مشيرا إلى أنه وقع على عمق 40.1 كيلومترا.