متوسط سعر تذكرة السينما في السعودية هو الاعلى عربياً.. ماذا عن العراق؟

تبلغ كلفة التذكرة في السعودية نحو 17 دولاراً، مقابل 3 دولارات في مصر، التي حلّت في المركز 12 عربياً و93 عالمياً من حيث أسعار تذاكر الدخول إلى السينما.أما في العراق، فقد تبلغ كلفة التذكرة نحو 7.5 دولاراً، وجاء في المرتبة الـ7 عربياً و48 عالمياً من حيث أسعار تذاكر الدخول إلى السينما.الترتيب الدول العربية ادناه: