السعودية تحذر الحجاج من هذا الامر

وقالت الوزارة في بيان أطلعت عليه السومرية نيوز، أن" وزارة الحج والعمرة السعودية حذرت الراغبين بأداء فريضة الحج، من التعامل مع أية قنوات أو جهات مجهولة تدعي تقديم خدماتها للحجاج، مشددة "على ضرورة التعامل مع القنوات المعتمدة".ودعت الوزارة "في مقطع فيديو توعوي بثته منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، الراغبين في أداء مناسك الحج إلى تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج، داعية إلى" التعامل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، أو عبر تأشيرة الحج الرسمية، لحجاج الخارج".وشددت، أن" الحضور إلى المشاعر المقدسة بدون "تأشيرة حج" أو "تصريح حج" يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج تستوجب العقوبة، مبينا أن" طريق الحاج إلى المشاعر المقدّسة، يمرعبر التصريح أو التأشيرة".وجددت الوزارة" تحذيرها من الوقوع ضحية شركات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تقديم باقات حج، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول المشاعر المقدسة لغير الحجاج النظاميين حاملي بطاقة نسك الذكية".واوضح، أن" الحصول على تأشيرة حج إجراءٌ مُلزِمٌ، ودونه لا يُسمح بأداء الحج لأيّ قادمٍ من خارج المملك كما أنه لن يُسمح لحملة التأشيرات الآتية بالحج، وهي: "العمرة، والزيارة، والسياحة، والعمل، والمرور (الترانزيت)".