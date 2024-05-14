أستراليا تعاقب الحرس الثوري ووزير الدفاع الإيراني

ومن بين الأشخاص المستهدفين وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني ، حسبما أعلن وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ اليوم الثلاثاء في بيان رسمي.كما تم استهداف وزير الدفاع السابق أمير حاتمي والمدير الإداري لشركة صناعات الطائرات الإيرانية مهدي غوغيردشيان واللواء غلام علي رشيد.كما تم تطبيق عقوبات على البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي وشركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات وشركة تكنولوجيا اتصالات إيرانية.وقال وونغ إن "من بين الخاضعين للعقوبات أيضا كبار المسؤولين الإيرانيين ورجال الأعمال والشركات التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ الإيرانية والمركبات الجوية غير المأهولة".وأضاف إن "انتشار إيران وتوفير هذه التقنيات لوكلائها قد عزز عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة لسنوات عديدة".استولت البحرية على سفينة مرتبطة بإسرائيل ترفع العلم البرتغالي في المياه الدولية في أبريل 2024 ، حيث دعت أستراليا إلى الإفراج الفوري عن السفينة المدنية وطاقمها.وتأتي الإجراءات الجديدة في أعقاب الدول ذات التفكير المماثل التي فرضت عقوبات في الأسابيع الأخيرة بعد أن شنت إيران هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد إسرائيل في أبريل.وقال وزير الخارجية الأسترالي: "ستواصل أستراليا ممارسة الضغط بشكل متعمد واستراتيجي على إيران لوقف أنشطتها التخريبية والالتزام بالقانون الدولي".