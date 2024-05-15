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الأمن السعودي يطيح بـ 3 مروجين لحملة حج وهمية في مكة
دوليات
2024-05-15 | 04:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
613 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
اعتقلت السلطات المختصة في منطقة مكة المكرمة شخصين يحملان الجنسية المصرية وسعوديا، لنشرهم إعلانات لحملات حج "وهمية ومضللة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت تلك الإعلانات الوهمية "توفير سكن للحجاج، ونقلهم داخل المشاعر المقدسة؛ وذلك مقابل الحصول على الأموال أولا".
وتم "إيقاف المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، وفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية.
وفي وقت سابق، شددت النيابة العامة السعودية، على حظر كافة الممارسات الاحتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير في شأن حملات الحج، أي كانت نمطها وصبغتها وطريقة ارتكابها، مؤكدة أن ذلك يعد "جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".
ووفقا لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، فإن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق خداعهم، أو الكذب عليهم، أو إيهامهم بحملات حج وهمية، جريمة احتيال مالي، ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال (ما يعادل 1.3 مليون دولار تقريبا).
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