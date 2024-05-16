الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 طائرات مسيّرة حوثية في اليمن

تحديث القيادة المركزية الامريكية ليوم 15 مايو/آيار
في يوم 14 مايو/آيار, حوالي الساعة 9 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن.
تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل… pic.twitter.com/cQhBy6Pdaa
— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) May 16, 2024
تحديث القيادة المركزية الامريكية ليوم 15 مايو/آيار
في يوم 14 مايو/آيار, حوالي الساعة 9 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن.
تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل… pic.twitter.com/cQhBy6Pdaa