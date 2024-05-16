الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 طائرات مسيّرة حوثية في اليمن

السومرية نيوز - دوليات



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الخميس، أن قواتها نجحت في تدمير 4 طائرات مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة في بيان لها نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وأضافت أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية". تحديث القيادة المركزية الامريكية ليوم 15 مايو/آيار



في يوم 14 مايو/آيار, حوالي الساعة 9 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن.



تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل… pic.twitter.com/cQhBy6Pdaa — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) May 16, 2024