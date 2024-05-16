واشنطن تكشف: أكثر من 300 هجوم استهدف السفن بالبحر الأحمر

وقال تورو في تصريحات صحافية، "تصدينا لمئات الصواريخ والمسيرات التي أطلقها الحوثيون خلال الأشهر الستة الماضية".

وأضاف "أكثر من 300 هجوم استهدف السفن الحربية للولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر"، موضحاً أن "قواتنا بالبحر الأبيض المتوسط أسقطت أخيرا عدة صواريخ باليستية إيرانية موجهة نحو إسرائيل".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر 2023، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.