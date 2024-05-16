البنتاغون يعلن: لا ندعم احتلالا لقطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تدعم احتلالا لقطاع غزة.

وقالت البنتاغون في بيان، "لا ندعم احتلالا لقطاع غزة وتقديرنا أن العملية الإسرائيلية في رفح محدودة ولكننا لا ندعمها".

وتوقعت "دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام"، مضيفة أن "الرصيف البحري قبالة سواحل غزة يكمل دور المعابر البرية وليس بديلا عنها".

بدوره، توقع البيت الأبيض، "إدخال وقود ومساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام ونواصل العمل بشأن المعابر البرية".

وأضاف "لا نزال نشعر بالقلق إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة"، معربا عن ادانته لـ"هجمات الحوثيين وسنستمر في اتخاذ إجراءات لمنعهم من عرقلة التجارة الدولية".