الجزائر.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن "المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من الأربعاء المقبل، على أن تختتم يوم الخميس 27 حزيران الجاري".وأعلن كل من عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيعلن الرئيس عبد المجيد تبون ترشحه لاحقا.وكان تبون البالغ من العمر 78 عاما قد ألمح نهاية العام الماضي لترشحه لولاية ثانية، حيث رد على عضو في البرلمان بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بالقول: "الله يعطينا الصحة".ثم رد على مجموعة من البرلمانيين الذين دعوه أيضا إلى الترشح: "في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر". علما أنه انتخب يوم 12 كانون الاول 2019 رئيسا للجزائر لولاية مدتها 5 سنوات.