"للمرة الأولى".. طائرة أوكرانية تقصف هدفاً داخل روسيا

وأوضح المصدر أن "مركز قيادة روسية" أصيب الأحد في منطقة بيلغورود غربي روسيا، وهي القريبة من الحدود مع شمال شرق أوكرانيا.

ولم يتضح على الفور نوع الذخيرة المستخدمة في الهجوم، بما في ذلك ما إذا كان سلاحا غربيا، أم لا.وسمحت الولايات المتحدة وفرنسا مؤخرا للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام أسلحتها لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، حيث تشن القوات الروسية هجمات ضد أوكرانيا.وبموجب التوجيهات الجديدة التي وافق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن، يمكن استخدام الذخائر الأميركية على الأراضي الروسية للمساعدة في الدفاع عن مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.