البيت الأبيض يتحدث عن تعزيز الترسانة النووية: هذا ما يستغرقه

وقال ساليفان بحسب شبكة "سي بي إس": "لم نتخذ أي قرارات، سنراقب الوضع عن كثب ونستمع إلى آراء الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)... وسنتخذ قرارات خلال الأشهر والسنوات المقبلة".ويوم الجمعة أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لمنع انتشار الأسلحة النووية براناي فادي أن الولايات المتحدة ترى حاجة إلى توسيع وتنويع الترسانة النووية للبلاد ولا تستبعد أن تقرر في المستقبل تعزيزها إذا لزم الأمر.