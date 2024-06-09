للمرة الثالثة خلال يوم.. هجوم على سفينة في سواحل اليمن

وذكرت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها "تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 89 ميلا بحريا (نحو 165 كيلومترا) جنوب غرب عدن في اليمن".وأكدت الهيئة أن الحادث يصنف على أنه هجوم، وأن السلطات تحقق فيه، ودعت الهيئة البريطانية السفن "للعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في الخليج".وكانت الهيئة قد أبلغت ليل السبت - الأحد، عن وقوع هجوم على سفينتين قبالة سواحل ميناء عدن اليمني، وأشارت في وقت لاحق إلى أن النيران اشتعلت في إحدى السفن بسبب إصابتها بقذيفة، فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مسؤوليتها عن الهجوم.