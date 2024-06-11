على طريقة "الهروب لأوروبا".. غرق قارب يحمل 250 افريقيا مهاجرا الى الخليج

وذكر مسؤولون يمنيون ان ما لا يقل عن 38 شخصا من القرن الأفريقي لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل اليمن، حيث اخبر الناجون رجال الإنقاذ أن السفينة التي كانت تقل حوالي 250 شخصًا، غرقت بسبب الرياح القوية، فيما يستمر البحث عن نحو 100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بحسب رويترز.وقالت السلطات المحلية في ردوم شرق عدن، إن من كانوا على متن السفينة مهاجرون معظمهم من إثيوبيا، يستخدمون اليمن نقطة عبور للوصول إلى دول الخليج، فيما قال هادي الخرمة مدير منطقة رودوم إن القارب غرق قبل أن يصل إلى الشواطئ.وأضاف: "تمكن الصيادون والأهالي من إنقاذ 78 من المهاجرين، الذين أفادوا بأن نحو 100 آخرين كانوا معهم على نفس القارب في عداد المفقودين"، مشيرا الى ان "البحث ما زال مستمرا، وتم إبلاغ الأمم المتحدة بالحادث".ووفقا للأمم المتحدة ، وصل 97 ألف مهاجر إلى اليمن من القرن الأفريقي العام الماضي، وقد حدثت هذه الزيادة على الرغم من الحرب في اليمن وهجمات الحوثيين الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.