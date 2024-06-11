تفاصيل حول قضية نجل بايدن.. هل سيسجن 25 عاما؟

السومرية نيوز – دوليات

كشف الصحفي رافد جبوري، اليوم الثلاثاء، ان نجل الرئيس الأمريكي الوحيد هنتر بايدن مهدد بالسجن في قضية شراء وحيازة سلاح رغم كونه متعاط للمخدرات.

وقال جبوري في مقطع فيديو تابعته السومرية نيوز، ان "محكمة أميركية ادانت هانتر بايدن الابن الوحيد المتبقي للرئيس الأمريكي جو بايدن في قضية شراء وحيازة سلاح رغم كونه متعاط للمخدرات"، مبينا ان "هذه القضية تشغل الرأي العام الأمريكي".

وأضاف ان "هذا الحدث يحصل لأول مرة في التاريخ، من خلال محاكمة وإدانة ابن لرئيس امريكي خلال فترة رئاسة والده"، لافتا الى ان "خصوم بايدن وعلى راسهم الرئيس الأمريكي السابق ترامب وانصاره كانوا ياملون في ان تتم ادانة هنتر بقضايا اكبر وأكثر جدية وان يشمل ذلك الرئيس بايدن نفسه، حيث عمل هنتر بايدن في شركات أوكرانية وصينية اثناء تولي والده منصب نائب الرئيس بين عامي ٢٠٠٩-٢٠١٧".

وبين ان "الكثير من انصار ترامب يتهمون هنتر بايدن بالتربح والفساد في تلك الوظائف عن طريق استغلال نفوذ والده"، موضحا انهم "حاولوا كثيرا ربط الرئيس بايدن نفسه باتهامات الفساد لكن جميع تلك الاتهامات لم يتم إثباتها ولم تصل إلى المحاكم لعدم تقديم ادلة كافية".

وذكر ان "عقوبة القضايا التي ادين فيها بايدن تصل إلى السجن لمدة 25 عاما لكن من الصعب تصور إيقاع تلك العقوبة بهنتر بايدن لانه ليس من اصحاب السوابق"، لافتا إلى ان "الرئيس بايدن ابدى مساندته لولده وفخره برحلته في الشفاء من الادمان على المخدرات، الا انه تعهد بعدم اصدار عفو عن ولده".