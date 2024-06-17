عاشق الشوكولاتة بالصغر ومنافسها العالمي بالكبر.. وفاة صاحب ماركة "باتشي" الشهيرة

وذكرت وسائل اعلام لبنانية، ان شقير توفي في مستشفى كلمينصو الجامعي، وتمت الصلاة على جثمانه ظهر الاثنين، في جامع الخاشقجي، على أن يوارى الثرى في جبانة الشهداء.وشقير من مواليد بيروت، سافر في الـ 18 من عمره إلى الكويت، وعمل هناك في شركة لتصنيع الغاز، ثم عاد إلى لبنان ليبدأ بمهنة أسس عبرها "باتشي"، التي لاقت نجاحاً كبيراً بعد افتتاح محله بمساعدة أربعة من الموظفين، حيث كان يفتتح فرعاً جديداً كل ستة أشهر، ليصل عدد محال باتشي في العالم إلى أكثر من 150 فرعاً.حصل على منحة من مصرف لبنان لقرض ميسر من دون فوائد اشترى عبره آلات حديثة للمصنع الذي أنشأه عام 1990، موسعاً مجاله في العمل بالمصانع التي افتتح فروعها في كل من الإمارات وسوريا والسعودية وعمان وغيرها من الدول، لتنافس كبرى الشركات العالمية، بعد ان انطلق من "ولعه بالشوكولاتة" منذ صغره.