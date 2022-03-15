زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى"الناتو"

وقال زيلينسكي في مؤتمر عبر الفيديو خلال اجتماع لقادة قوة المشاة المشتركة، أن "ملف انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" هو أحد الأسباب التي قدمتها روسيا لتبرير غزوها لبلاده".وأضاف: "سمعنا لسنوات أن الأبواب مفتوحة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الانضمام إلى "الناتو"، هذه هي الحقيقة ويجب أن نعترف بها".وطالب الرئيس الأوكراني العالم "بوضع حد لروسيا قبل أن تتمادى أكثر، مؤكدا مقتل 97 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وتابع: "كييف أدركت أنها يجب أن تقوم هي بحماية أجوائها واستقلالها وليس "الناتو".. كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية يمكن الاعتماد عليها وتناسب المجتمع الدولي".يأتي ذلك فيما قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، إنه يرجح أن "تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو المقبل؛ "عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في العملية العسكرية“ ضد جارتها".ولم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو، والتي لا يشارك فيها أريستوفيتش بنفسه، عن نتائج تذكر حتى الآن، بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.