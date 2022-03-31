مؤتمر دولي يتفق على تقديم "أسلحة فتاكة" لأوكرانيا

وأوضح بن والاس أن في ختام المؤتمر الذي استضافته وزارة الدفاع في لندن عبر تقنية الفيديو، أن "عدد الدول التي شاركت في المؤتمر ارتفع من 28 إلى 35 دولة، لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".وتابع: "بعد تغيير تكتيك الروس على الأرض، بحثنا أيضا تغيير التكتيك وإضافة أسلحة جديدة لدعم الجيش الأوكراني".وأضاف: "اتفقنا على تقديم أسلحة فتاكة إضافية، وهناك دول قدمت أفكارا جديدة، إلى جانب رفع مستوى الدعم المالي لشراء الأسلحة، ورفع مستوى الدعم العسكري".وأشار والاس إلى أن "أوكرانيا تحتاج لأسلحة بعيدة المدى"، قائلا: "سنعمل على تقديمها لها، إلى جانب قذائف صاروخية بعيدة، وأيضا أسلحة دفاعية للدفاع عن شواطئ أوكرانيا والهجمات من البحر".كما أكد أنه سيتم تقدم "عربات مصفحة وصواريخ مضادة للطائرات" لأوكرانيا.