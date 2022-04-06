الصين توجه رسالة لأمريكا بشأن العقوبات الروسية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إنه يتعين على السلطات الأمريكية إظهار التزامها بحل الأزمة في أوكرانيا من خلال رفع العقوبات المفروضة على روسيا.وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقا بحل الأزمة الأوكرانية، فينبغي لها أن تكف عن التلويح بالعقوبات".ورأى أنه "يجب على ممثلي البيت الأبيض التوقف عن تهديد موسكو، وتعزيز محادثات السلام الروسية الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تستفيد من الفوضى".