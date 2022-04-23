زيلينسكي: روسيا تريد السيطرة على دول أخرى غير أوكرانيا

وجاء تحذير زيلينسكي، بعدما قال جنرال روسي إن بلاده تسعى إلى بسط سيطرتها على جنوب أوكرانيا.وقال زيلينسكي في فيديو نشره، ليل الجمعة السبت: "كل الدول التي تؤمن مثلنا بانتصار الحياة على الموت يجب أن تقف إلى جانبا.. يجب أن يساعدوننا".واعتبر أن بلاده كانت الأولى في الطموحات الروسية، متسائلا عن الدول الأخرى التي سيأتي دورها بعد أوكرانيا في هذا الإطار.وكانت كييف وجهات أخرى في الغرب صرحت مرارا بأن الهجوم الروسي قد لا يقف عن حدود أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو.وكان الفريق رستم مينكاييف، القائم بأعمال المنطقة العسكرية المركزية، أبلغ أعضاء منتدى للصناعات الدفاعية، أن هدف الهجوم الروسي الجديد هو السيطرة على جنوب أوكرانيا، لتشكيل ممر بري يمتد حتى شبه جزيرة القرم، وهو ما فُسر على أنه سعي لسيطرة روسية دائمة على المنطقة.وقال الجنرال الروسي إن السيطرة على الجنوب الأوكراني ستتيح لروسيا الوصول إلى جمهورية ترانسنيستريا الانفصالية على الحدود الأوكرانية المولدوفية.