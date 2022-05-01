بالأرقام.. خسائر روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "إجمالي خسائر الروس منذ بدء الحرب وحتى السبت 30 نيسان، بلغ نحو 23200 عسكري، و1008 دبابات، و2445 مدرعة، و436 من أنظمة المدفعية، و151 من راجمات الصواريخ، و77 نظاما مضادا للطائرات".كما شملت الخسائر الروسية، وفقا لكييف، "190 طائرة، و155 مروحية، و1701 عربة عسكرية، و8 زوارق حربية، و76 خزان وقود، و232 طائرة من دون طيار، و32 معدات خاصة، و4 منصات متحركة لإطلاق الصواريخ البالستية".وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية خسائر الطرف الأوكراني في الحرب.وقالت إن "إجمالي الأهداف المعادية التي دمرت منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، بلغ 143 طائرة، و112 مروحية، و660 طائرة مسيرة، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2678 دبابة ومدرعة أخرى، و308 راجمات صواريخ، و1196 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2503 مركبات عسكرية".ومنذ اليوم الأول للحرب الروسية على أوكرانيا، بدأت معركة موازية لإعلام البلدين بهدف الكشف عن خسائر الطرف الآخر، إلا أن مثل هذه التقديرات لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.