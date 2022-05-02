اليونان تحذر من أزمة إنسانية في أوروبا

وقالت الرئيسة اليونانية خلال لقائها مع الملك فيليب والملكة ماتيلدا: "اليونان ما زالت ملتزمة كما كانت في السابق بدعم الدول الأعضاء التي تعتبر المناطق الأولى لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا، لأن هذه الأزمة، بالطبع، أدت أيضا إلى أزمة إنسانية خطيرة للغاية".وأضافت: "لقد استقبلنا بالفعل لاجئين أوكرانيين هنا، وكنت في غاية السعادة عندما رأيت رغبتهم القوية في العودة إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، في أقرب وقت تسمح به الظروف".وقال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس في وقت سابق إن أوروبا مهددة بأزمة طاقة ضخمة على خلفية الأزمة في أوكرانيا.