حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد روسيا

وقالت أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي "نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت. نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير"، وفقا لرويترز.وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية "سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي".وقالت أورسولا فون در لاين في كلمة لها، الأربعاء، إن المفوضية ستقر حظرا كاملا على واردات النفط الروسية، مضيفة أنه يتعين على أوروبا تأمين بدائل للنفط الروسي.وأضافت: "الحزمة الجديدة من العقوبات تحظر 3 إذاعات روسية من البث لدينا. كما أنها تشمل رتباً عليا في الجيش وأفرادا ارتكبوا جرائم حرب".