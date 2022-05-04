روسيا تهدد دول الناتو

وقال شويغو، إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"، مردفاً أن "أي وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى الأراضي الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتاد لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية سنعتبرها هدفا مشروعا للتدمير".وأضاف أن "القوميين الأوكرانيين يتجاهلون مطالبتنا لهم إطلاق سراح المدنيين من مجمع "آزوفستال" وإلقاء أسلحتهم".