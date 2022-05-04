تلويح أمريكي بعقويات جديدة على روسيا

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن إمكانية تشديد واشنطن وحلفائها عقوباتهم ضد روسيا: "نحن منفتحون دائما على العقوبات الإضافية".وتابع: "سوف أناقش مع أعضاء G7 الأسبوع الجاري ما ننوي فعله من عدمه".ويأتي ذلك على خلفية التوقعات لإعلان الاتحاد الأوروبي تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي يفرضها على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.