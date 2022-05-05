البنتاغون يعترف بتدريب جيش أوكرانيا على "جافلين"

وأضاف كيربي في حديث للصحفيين، الخميس، أن البنتاغون يواصل العمل مع قيادة الجيش الأوكراني "لتلبية حاجاته الآنية والمستقبلية"، من أجل رفع قدراته على التصدي للهجوم الروسي.وكانت واشنطن سلّمت كييف أكثر من 3 آلاف قطعة من صاروخ "جافلين" المدمر.وهي المرة الأولى التي يعترف فيها البنتاغون بأنه درب الاوكرانيين على هذا النوع من الصواريخ، وذلك بعد ساعات من إقراره بأنه وفر تدريبات أخرى له على استخدام الطائرات المسيّرة الأميركية.ووفقا لمعلومات من البنتاغون، فإن جزءا كبيرا من هذه التدريبات تجرى في بولندا المجاورة لأوكرانيا.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن زار قبل يومين مصانع "لوكهيد مارتن" المصنعة لصواريخ "جافلين" في مدينة تروي بولاية ألاباما، حيث أثنى على عملها، مطالبا إياها بتسريع وتيرة إنتاج هذه الصواريخ التي اعتبرها حيوية فيما سماها "حرب الديموقراطية على الديكتاتورية".