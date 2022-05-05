روسيا تعلن تطورات جديدة في أوكرانيا

وكشف الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادته صحفية مساء الخميس، عن تمكن تمكن القوات الجو-فضائية الروسية من تدمير موقع قيادة لواء تابع للقوات الأوكرانية في منطقة لوسكوتوفكا، وقصفت مستودعي ذخيرة تابعين للنازيين في منطقة سيفرسك، فضلا عن 28 منطقة تركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية.وأضاف المسؤول العسكري الروسي: "كذلك دمرت القوات الصاروخية بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار في منطقة زاروجنويه، وبطارية راجمة صواريخ من طراز "الإعصار" في منطقة نيكولاييف وأربع مناطق تمركز للقوات البشرية والمعدات العسكرية".ووفقا لكوناشينيكوف، أصابت وحدات المدفعية 6 مواقع قيادة، ومخزنين للذخيرة، و152 معقلا للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى مناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية، وتمكنت من تدمير 38 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار. كما تم تدمير ما يصل إلى 190 فردا، و43 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.وأشار المسؤول إلى أنه "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات بدون طيار: فوق مناطق مالايا كاميشيفاخا، وخاركيف وسيفرسك وجمهورية لوغانسك الشعبية، كما أسقطت طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار بي2" في منطقة جزيرة زمييني".