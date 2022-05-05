حديث أوكراني جديد بشأن التفاوض مع روسيا

ونفى سيرغي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صحة ما جاء في تقرير لصحيفة "أوكراينسكا برافدا" حول تغير موقف أوكرانيا تجاه المفاوضات مع روسيا بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لكييف.وقال المتحدث إن تقرير الصحيفة "خاطئ أو يستند إلى مصادر غير صحيحة وبعيدة عن عملية التفاوض، أو إنه تلاعب متعمد بالمعلومات".وأضاف أن "الرئيس الأوكراني يكرر في كل مناسبة أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي وإجراء المفاوضات".وتعليقا على زعم الصحيفة بأن الموقف الأوكراني تجاه المفاوضات مع روسيا أصبح "أكثر تشددا" بعد زيارة جونسون، أكد نيكيفوروف أن "اللقاءات والمباحثات التي جريها الرئيس (زيلينسكي) مع الزعماء الغربيين تؤثر على مستوى الدعم لأوكرانيا. وهي لا تؤثر على سير المفاوضات مع روسيا".وأشار إلى أن هناك فترة توقف الآن في المفاوضات مع روسيا، لكن المفاوضين الذين عقدوا اللقاء في اسطنبول ما زالوا على الاتصال، مضيفا أن "كل المسائل التي كانوا مخولين بالتفاوض حولها، قد تم الاتفاق بشأنها. وبقت هناك الحلول المبدئية الأكثر تعقيدا بشأن الضمان الأمنية وسلامة أراضي أوكرانيا. والاتفاق عليها بإمكان الرئيسين فقط".يذكر أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية بدأت في 28 فبراير الماضي. وعقد الجانبان عدة لقاءات على أراضي بيلاروس، وفي 29 مارس اجتماعا في اسطنبول.وفي 12 أبريل صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجانب الأوكراني تراجع عما تم الاتفاق عليه في اسطنبول وأن العملية وصلت إلى طريق مسدود.