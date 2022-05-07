مجلس الأمن يعلن موقفه من الحرب الروسية - الأوكرانية

السومرية نيوز - متابعة



أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك روسيا، عن "القلق العميق في ما يتعلق بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا"، مؤيدا جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمي، وذلك في أول بيان للمجلس منذ اجتياح روسيا لجارتها قبل 10 أسابيع.







وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أيضاً بتقديم إفادة للمجلس مرة أخرى في الوقت الملائم بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا".

وأضاف البيان أن "جميع الدول الأعضاء متعهدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية وأن مجلس الأمن يعرب عن دعمه القوي لجهود الأمين العام في البحث عن حل سلمي".وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أيضاً بتقديم إفادة للمجلس مرة أخرى في الوقت الملائم بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا".