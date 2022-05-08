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روسيا تعلن استهداف 130 منشأة عسكرية أوكرانية وتدمير منظومتي صواريخ "إس-300"

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السومرية نيوز – دوليات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد أن قواتها الجوية استهدفت 130 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل، فيما دمرت قوات المدفعية والصواريخ منصتين لإطلاق صواريخ "إس-300".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية إن "بين الأهداف التي قصفها الطيران الروسي ثلاثة مراكز قيادة، و123 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، وبطاريتين للمدفعية، ومستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة".
 
وأضاف المتحدث أنه "قتل جراء الضربات ما يصل إلى 420 عنصرا من قوات القوميين المتطرفين، كما تم تعطيل 55 قطعة من المعدات العسكرية".
 
وخلال الليل، دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو موقع قيادة لواء ميكانيكي في مقاطعة خاركوف ومركز الاتصالات بمطار عسكري في مقاطعة أوديسا.
 
وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 56 موقعا للقيادة، و32 موقعا لإطلاق نيران المدفعية، و415 منطقة لتمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى منصتي إطلاق لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" في مقاطعة خاركوف.
 
بذلك بلغ إجمال ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 156 طائرة، و116 مروحية، و765 طائرة بدون طيار، و297 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2927 دبابة مدرعة أخرى، و335 راجمة صواريخ، و1393 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2746 مركبة عسكرية خاصة.

دوليات

روسيا - أوكرانيا

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