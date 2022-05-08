حزمة عقوبات أمريكية - غربية "قاسية" ضد روسيا

وذكر بيان للبيت الأبيض صدر عنه عقب اتصال مرئي بين زعماء G7 والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن قادة مجموعة السبع أعربوا عن "حرصهم على تعزيز مواقع أوكرانيا في ميدان القتال وطاولة التفاوض"، مشدداً على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل من بلده "دولة منبوذة على الصعيد الدولي".وأضاف،: "اليوم التزمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بزيادة هذه التكاليف من خلال تبني المزيد من الإجراءات على نحو جماعي بالتوافق مع الصلاحيات والعمليات القانونية لكل شريك".وتمثلت في "فرض عقوبات على ثلاث قنوات تلفزيونية روسية خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الدولة، وهي (القناة الأولى، وروسيا-1، و إن تي في)"، فضلاً عن "منع المواطنين الأمريكيين من تقديم الخدمات في مجال المحاسبة وتوفير الثقة وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى خدمات المشورة الإدارية، لأي أفراد في روسيا"، مع "إصدار قواعد جديدة في الولايات المتحدة تفرض المزيد من العقوبات على قطاع الصناعة في روسيا، وتشمل طيفا واسعا من المنتجات والبضائع، منها المنتجات الخشبية والمحركات الصناعية والغلايات والمحركات والمراوح ومعدات التهوية والجرافات وغيرها من المنتجات الصناعية والتجارية".وتضمنت أيضاً "فرض عقوبات على شركة برومتيخنولوجيا الروسية التي تنتج بنادق وأسلحة أخرى، وسبع شركات للشحن البحري تملك أو تشغل إجمالا 69 سفينة، وشركة للقطر البحري"، بالإضافة إلى "تعليق اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية للتراخيص الممنوحة لتصدير المواد ذات المنشأ والمواد النووية الخاصة والمواد الثانوية وكذلك الديوتيريوم إلى روسيا"، فضلاً عن "فرض قيود على منح التأشيرات لنحو 2.6 ألف مسؤول في روسيا وبيلاروس"، و "تبني سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات للمسؤولين العسكريين الروس والمدعوين من روسيا والمعينين من قبلها في أوكرانيا والذين يعدون منخرطين في مخالفات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقضايا متعلقة بالفساد العام في أوكرانيا".وتم أيضاً "فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين تنفيذيين في مصرف سبيربانك (وهو أكبر مؤسسة مالية في روسيا) و27 آخرين في غازبروم بنك وبنك موسكو الصناعي و10 شركات تابعة له".بالإضافة إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن مجموعة السبع بالكامل تعهدت اليوم بتقليص واردات النفط الروسي تدريجيا أو حظره إطلاقا.