قوات أوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بقذائف "غراد"

وقالت سلطات الجمهورية الشعبية في بيانها: "في الساعة 07.20 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه: - بلدة أفدييفكا ومدينة ياسينوفاتايا، وخلال ذلك تم إطلاق 10 قذائف صاروخية من طراز غراد".وتقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.