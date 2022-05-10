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الامم المتحدة: القتلى خلال الحرب في أوكرانيا أكثر بالآلاف من العدد المعلن

المصدر:
وكالات
327 مشاهدة

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى المدنيين خلال الحرب الدائرة، أكثر بالآلاف من العدد الرسمي البالغ 3381 قتيلا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة بعثة الأمم المتحدة ، التي تضم 55 مراقبا في أوكرانيا، ماتيلدا بوجنر،قولها: إن "معظم القتلى سقطوا بأسلحة تفجيرية تترك أثرها في منطقة واسعة مثل الصواريخ والضربات الجوية".

وأكدت بوجنر في إفادة صحفية في جنيف ردا على سؤال عن العدد الإجمالي للقتلى والجرحى: "نعكف على إعداد تقديرات، لكن كل ما يمكنني قوله إنه أعلى بالآلاف عن الأرقام التي قدمناها لكم حتى الآن".

واوضحت: "الثقب الأسود الكبير حقيقة هو ماريوبول، حيث من الصعب علينا الحصول على معلومات مؤكدة بشكل كامل"، في إشارة إلى المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي شهدت أعنف قتال منذ اندلاع الحرب إلى الآن.

وكانت بوجنر تتحدث بعد رحلة إلى أوكرانيا قامت بها، في الأسبوع الماضي، وزارت خلالها مناطق حول كييف وتشرنيهيف كانت القوات الروسية تحتلها في السابق.

وقالت إن "لدى بعثتها تقارير عن أكثر من 300 عملية قتل غير مشروعة في مناطق سكنية شمالي كييف، من بينها بوتشا، وتوقعت أن يزيد العدد.

وفي سياق الحرب الدائرة وتبعاتها، نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص حتى 3 أيار داخل أوكرانيا بعد أكثر من شهرين من بداية الغزو الروسي للبلد، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، حيث وصل عدد الأشخاص الذين أُرغموا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا إلى 13,686 مليون شخص، بينهم 8,029 مليون شخص نزحوا داخل الأراضي الأوكرانية، فيما فرّ الباقون إلى خارجها.
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