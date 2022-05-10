واشنطن: لا نريد حظر النفط الروسي في الأسواق العالمية

وقالت يلين في جلسة استماع في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أعتقد أنه من مصلحتنا حرمان روسيا من عائدات بيع النفط في الأسواق العالمية، وهذا يختلف إلى حد ما عن القول إننا نريد إبقاء النفط الروسي خارج الأسواق العالمية، لأنه في هذه الحالة قد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار النفط عالميا، وبالتالي زيادة عائدات روسيا".وأشارت إلى أن "الدول الأخرى لا تنتهك العقوبات الأمريكية بشراء النفط الروسي".وتابعت: "أي منظمة تقدم دعما ماديا لجهة ما خاضعة للعقوبات بهدف الالتفاف عليها، قد تخضع هي نفسها للعقوبات أيضا".وأردفت قولها: "المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، سواء في الصين أو في البلدان الأخرى التي قد لا تكون داعمة لوجهات نظرنا بشأن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، قلقة للغاية من أن تتعرض هي نفسها للعقوبات لتقديمها مساعدة مادية للالتفاف على العقوبات".وسئلت عما إذا كان هذا يعني أنه "لا توجد مؤسسة مالية في العالم تقدم دعما ماديا لروسيا في الالتفاف على العقوبات"، فأجابت: "لن أذهب إلى حد أن أقول لا".