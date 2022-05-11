الامم المتحدة: الاعمال العسكرية في أوكرانيا لن تنتهي قريبا

وقال غوتيريش، أثناء مؤتمر صحفي عقد في فيينا: "لن تستمر هذه الأعمال القتالية إلى ما لا نهاية وسيأتي وقت ستنطلق فيه مفاوضات السلام، لكنني لا أتوقع حصول ذلك في المستقبل القريب".واضاف: "إذا رغبتم في حل مشكلة فيتعين عليكم التواصل مع من تسبب فيها أو مع من شأنه حلها، ولذلك ثمة مغزى في التحدث مع الزعيم الروسي وجميع الأطراف المعنية الأخرى في هذا النزاع".وشدد غوتيريش على أن "هذه الاتصالات تساعد في "فهم دوافع وأهداف الأطراف"، لافتا إلى أنها "تساعد أيضا في بعض الأحوال في تحقيق نتائج ملموسة، مثل العملية التي أجلي خلالها تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مئات المدنيين من مصنع الصلب "آزوفستال" الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول".وقال: "بعد إجلاء المدنيين من "آزوفستال"، لا نزال على تواصل مع السلطات الأوكرانية والروسية لتطبيق المزيد من مثل هذه المبادرات، وهذه الاتصالات مستمرة".وأعرب غوتيريش عن "قناعته بأنه سيتم تنفيذ المزيد من العمليات الإنسانية من هذا النوع"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة لن تكشف تفاصيلها للرأي العام ما لم تنته، على غرار عملية ماريوبول".