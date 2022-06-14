حديث أوروبي مفاجئ بشأن انضمام أوكرانيا

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل، أشار مامير إلى أنه "هيئة المفوضين ستنعقد صباح يوم الجمعة لمناقشة طلبات عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا"، نافيا صدور القرار الإيجابي المتوقع في اجتماع أمس الاثنين كما تناقلت بعض وسائل الإعلام.وأشار إلى أنه "جرى يوم أمس مناقشة توجيهية قدمت لأعضاء هيئة المفوضين عناصر للتفاكر، ولم يقرر المفوضون أمس أي شيء حول مسألة وضع الدول الثلاث كدول مرشحة للانضمام، بل عبروا عن آرائهم في الموضوع تمهيدا لمناقشات يوم الجمعة"، مؤكدا عدم وجود تعامل استثنائي من جانب المفوضية في إدارة هذا الملف.