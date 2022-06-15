حديث أمريكي مثير يخص "تسليح" أوكرانيا

وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في بروكسل: "نحن نركز على حقيقة أننا نفهم ما يحتاجون إليه (أوكرانيا)، لأنه، كما أشار رئيس (قيادة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي)، هو يحافظ على اتصال دائم مع زميله (الأوكراني)، وأحيانا يحدث هذا مرتين في الأسبوع".ووفقا لأوستين، في حالة الصراع النشط، أسلحة "دائما غير كافية"، مؤكدا أن واشنطن تستمع ليس فقط لطلبات كييف، ولكن أيضا تمدها بما هو أكثر من المطلوب.وقال أوستن "عندما تكون في القتال، لن يكون لديك ما يكفي أبدا، فأنت تريد دائما المزيد، وتعتقد دائما أنك بحاجة إلى أكثر مما هو موجود. وبالتالي، أنا أفهم الأوكرانيين، وسنحاول التأكد من أن لديهم كل ما يحتاجونه".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة تريد "التركيز على ما تحتاجه (أوكرانيا) الآن وفي المستقبل".وأعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف بقيمة 1 مليار دولار. ووفقا للبنتاغون، وعدت ألمانيا أيضا بالمساعدة في الأسلحة وتزويد كييف بثلاثة أنظمة رجم صواريخ.