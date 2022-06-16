لقاء بوتين وزيلينسكي.. الكشف عن تشكيك جديد

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: "لست واثقا بأن ثمة إمكانية لاستعداد رئيس روسيا الاتحادية للإصغاء إلى أي شيء".وأضاف: "يبدو أنه (فلاديمير بوتين) في الوقت الراهن يتخذ قرارات ثم يتحدث إلى شخص ما.. هذا لا يتعلق فقط بإيمانويل (ماكرون)، لست متأكدا من وجود قادة في العالم اليوم يمكنهم إرغام روسيا بشكل فردي على وقف الحرب".وأشار ماكرون الخميس إلى أنه لا يستبعد التحاور مجددا مع نظيره الروسي إذا لزم الأمر، وقال: "حول قضايا الأمن الغذائي نحتاج أيضا إلى التحاور مع روسيا لإحراز تقدم".وأضاف: "عندما تسنح الفرصة فإن ممارسة الضغوط لاستئناف المحادثات مفيدة".