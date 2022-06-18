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روسيا تعلن إسقاط طائرة "سو-25" ومروحية "مي-24" و8 مسيرات أوكرانية

المصدر:
روسيا اليوم
284 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" ومروحية "مي-24" فوق دونيتسك، إضافة إلى 8 طائرات بدون طيار، بينها واحدة من طراز "بيرقدار" في مناطق مختلفة.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف اليوم السبت، لخص فيها حصيلة العملية العسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وقال كوناشينكوف إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 4 صورايخ باليستية أوكرانية "توتشكا-أو" في دونيتسك و24 قذيفة من راجمات صواريخ "أوراغان" في دونيتسك ولوغانسك ومقاطعة خاركوف.

وأضاف أنه تم تدمير منشآت تكنولوجية لتكرير النفط ومستودعات لتخزين الوقود مخصصة لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية في دونباس، وذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة أطلقت من الأرض والجو.

كما أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 12 موقعا لإطلاق النار لوحدات المدفعية الأوكرانية، بما في ذلك 4 فصائل من راجمات الصواريخ و4 فصائل من مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

وأشار كوناشينكوف إلى أن ضربات الطيران الروسي أدت إلى مقتل أكثر من 160 قوميا متطرفا، وتدمير منظومة صواريخ Buk-M1 مضادة للطائرات و5 راجمات صواريخ "غراد"، و6 دبابات ومدرعات أخرى و8 قطع من المدفعية الميدانية و6 مركبات خاصة و3 مستودعات للذخيرة.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية 180 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، و16 مركز قيادة، و32 موقع إطلاق نار لوحدات المدفعية الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 310 قوميين متطرفين وتدمير 10 دبابات ومدرعات أخرى، و3 راجمات صواريخ "غراد"، و9 قطع من المدفعية الميدانية و14 مركبة خاصة.

بذلك بلغت حصيلة ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 206 طائرات، و132 مروحية، و241 1 طائرة بدون طيار، و343 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3613 دبابة ومدرعة أخرى، و547 راجمة صواريخ و2032 قطعة من المدفعية الميدانية ومدفع الهاون و3687 مركبة عسكرية خاصة.

دوليات

روسيا - أوكرانيا

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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