الجامعة العربية تسعى لاستضافة مفاوضات روسية أوكرانية

وقال أبو الغيط في مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية"، إن "العرب يرغبون في سيادة واستقرار المنطقة العربية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تطال العالم أجمع، وتمس قضايا الغذاء والطاقة والسياحة".واضاف ان "مجموعة الاتصال الوزارية تنتظر اجتماعا بتقنية الفيديوكونفرنس بين الوزراء العرب لمناقشة الأفكار المطروحة، بهدف تقريب وجهات النظر، ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار".وأوضح أبو الغيط أن "العرب ينؤون بأنفسهم عن هذا الاحتدام الدولي"، محذرا بأن "هذه المواجهة المسلحة والتهديد باستخدام القدرات النووية أمر خطير".