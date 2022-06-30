لافروف: ستار حديدي يقوم بين روسيا والغرب

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي في مينسك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي: "الواقع أن الستار الحديدي هو في طور القيام.. هذا الستار الحديدي يصنعه اليوم الغربيون أنفسهم".وكان وزير الخارجية الروسي حذر في 6 حزيران، من أن "روسيا سترد على الإمدادات الغربية من الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من خلال تكثيف جهودها لدفع قوات كييف بعيدًا عن حدودها".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "موسكو ستضرب أهدافًا جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى"، مضيفًا أن "شحنات الأسلحة الحالية تهدف إلى "إطالة أمد الصراع".