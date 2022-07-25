أوكرانيا تعلن استلام منظومة "الفهد" الألمانية

وقال ريزنيكوف في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني: "القطع الثلاثة الأولى من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "غيبارد" وصلت اليوم من ألمانيا، وتم تسليم عشرات الآلاف من الذخائر الخاصة بها، ونحن ننتظر وصول أول 15 منظومة منها، حيث دخل ثلاثة منها بالفعل أوكرانيا، واليوم هي بالفعل تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية".ويقوم الغرب بتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الأسلحة منذ بداية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.من جهتها صرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن الإمدادات العسكرية إلى كييف ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.