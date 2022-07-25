بعد الاتفاق الأخير.. كييف تحدد موعد انطلاق أول شحنة حبوب

كما قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن السفن الأولى لتصدير الحبوب الأوكرانية قد تتحرك في غضون أيام قليلة بموجب الاتفاق.وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن كل الأطراف في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أكدت مجددا التزامها، بعد هجوم روسي على ميناء أوديسا، السبت.والجمعة وقعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا اتفاقا، يهدف إلى السماح بالمرور الآمن للسفن التي تدخل وتخرج من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود، أغلقتها روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.وأوكرانيا وروسيا مصدرتان رئيسيتان للحبوب، وأدى الحصارالمفروض على الموانئ إلى احتجاز عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب في البلاد.وتسبب ذلك، إلى جانب العقوبات الغربية على روسيا، في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أثار احتجاجات في بلدان نامية تعتمد على حبوب البحر الأسود.